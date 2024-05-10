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Gündem

Yardım konvoyları Gazze’ye ulaşmasın diye Gazze yolunu taşladılar! İnsanlıktan zerre kadar nasibini almamışlar

Yeniakit Publisher
2024-05-10 10:23:00 -

Sosyal medyada yayılan bu görüntüler Siyonist İsrail’in ne kadar da insanlıktan nasibi olmadığını gösteriyor. İsrail Gazze’ye girecek yardım tırlarını engellemek için taşları böyle yollara döktüler.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu ve yardımların girişine izin vermeyerek kıtlığa sürüklediği Gazze'de 2,3 milyon Filistinli açlıkla mücadele ediyor.

Yerlerinden edilen ve yiyecek bir lokma ekmeğe bile muhtaç hale getirilen Gazzeliler, İsrail'in devam eden saldırıları ve yardım girişlerine izin vermemesi nedeniyle hayatlarındaki en zor günlerini geçiriyor.

İsrail zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırıları sürerken, insani yardım için gerekli günde en az 500 tırdan sadece ortalama 165’ine izin vermişti. Şimdi ise o tırların da Gazze’ye girmemesi için insanlık dışı bir uygulamaya geçti. İsrail, yardım tırlarının engellenmesi için Gazze’ye giden tüm anayolları taşlarla kapattı.

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Yorumlar

BARBAR SOYKIRIMIN MUCIDI "ABD/AVRUPA/BATI" DIR. ILK HOLOKOST ABD/AVUSTRALYA/KANADA/MYANMAR/TUM AFRIKA/FILIPINLER/ENDENOZYA DAKI YERLI HALKKARA UYGULANMISTIR"".. FILISTIN DE "USTALUK DONEMI HOLOKOST UYGULANIYOR AYNI BARBAR KATILLERCE!"

HITLERI one cikararak kendi soykirimkarini UNUTTURNAK ISTIYORLAR...HAYIR UNUTUKAN ZULUMLER "TEKRARLANIR" NITEKIM EN SON ORNEGI AYNI KATILLERCE FILISTININ KADIM YERLI HALKINA UYGULANIYOR... UNUTURSAK KALBIMIZ KURUSUN
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