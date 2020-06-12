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Aktüel

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

İsviçre’nin Zürih kentinden Kuşadası’ndaki kimsesiz çocuklar için gönderilen kıyafet yardımı kolilerinin içinden çıkan paralar dernek yetkililerini duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:08:05 -
Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

İsviçre’nin Zürih kentinden Kuşadası’ndaki kimsesiz çocuklar için gönderilen kıyafet yardımı kolilerinin içinden çıkan paralar dernek yetkililerini duygulandırdı.


İsviçre’nin Zürih kentinde yaşayan Türk vatandaşları, ’İsviçre’den Güzel Dokunuş’ adı altında bir yardım kampanyası başlattı. Düzenlenen kampanya ile Kuşadası’ndaki ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılması için kıyafet, bot, oyuncak ve kırtasiye malzemesi toplandı. Toplanan eşyalar, kolilere yerleştirildikten sonra yardım Tır’ına yüklendi. Zürih’ten yola çıkan Tır, 10 günlük uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından dün Kuşadası’na vardı. Yardım malzemeleri, Kimsesizler ve Sokak Çocukları Derneği Başkanı Harun Canbulat tarafından teslim alındı.


"Kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı"


Kolilere konulan eşyaların depoda düzenlenmesi sırasında ise çanta ve cüzdanların içinden nakit para çıktı. Paraların çanta ve cüzdanların içerisine ihtiyacı olan vatandaşlara verilmesi için konulduğu öğrenildi. İsviçre’de yaşayan Türk vatandaşlarının çok anlamlı bir kampanya düzenlediğini belirten Kimsesizler ve Sokak Çocukları Derneği Başkanı Harun Canbulat, “Özellikle çanta ve cüzdanların içerisinden para çıkması bizi çok duygulandırdı. Gelen yardım malzemelerini tasnif ettikten sonra en kısa sürede ihtiyaç sahibi kişilere ulaştıracağız” diye konuştu.

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