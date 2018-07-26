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Yardım isteyen genç kız için Bakanlık harekete geçti

Sosyal medyada yayınladığı videoyla yardım isteyen 18 yaşındaki Bahar Doğrul için Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla çok yönlü çalışma ve takip başlatıldı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 09:11
Yardım isteyen genç kız için Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan  paylaşımda, Bakan Selçuk'un, Twitter hesabından amcasının istismarına uğradığını iddia eden ve sosyal medyada yayımladığı videoyla yardım çağrısında bulunan Bahar  Selçuk'la ilgili sürecin takip edilmesi talimatı verdiği bildirildi.

Paylaşımda, "Sosyal medyada yayınladığı video ile yardım çağrısında  bulunan Bahar Doğrul için Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla İzmir İl  Müdürlüğümüz tarafından çok yönlü çalışma sürdürülmekte, hukuki süreç takip  edilmektedir. Bütün ihtiyaçları noktasında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile  Bakanlığı olarak kızımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 09:11
  1. İzmir
  2. Bakanlık
  3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

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