Yardım gönüllüsü Muhammed Şaki kurtarıldı

Suriye'de kaçırılan yardım gönüllüsü Muhammed Şakil kurtarıldı.

Savaşın başladığı günden beri Suriye'de yardım görevlisi olarak çalışan ve bir süre önce kaçırılan Muhammed Şakil kurtarıldı.

İdlib Güvenlik Birimleri tarafından kurtarıldı

Kısa süre önce kaçırılan yardım gönüllüsü Muhammed Şakil, yerel İdlib Güvenlik Birimleri'nin uzun çabaları sonucu kurtarıldı.

İngiltere vatandaşı olan Muhammed Şakil, Suriye savaşı başladığı günden itibaren Suriyeli mülteciler için hem içerde hem dışarda yardım çalışmaları yapıyordu. Suriye halkı tarafından sevilen bir isim olan Şakil, geçtiğimiz aylarda kaçırıldı. Uzun zamandır işkence gören yardım gönüllüsünü kimin kaçırdığı bilinmezken Esed rejimi istihbarat örgütü Muhaberat olabileceği tahmin ediliyor.