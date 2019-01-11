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Yardım gönüllüsü Muhammed Şaki kurtarıldı

Suriye'de savaşın başladığı günden beri bölgede yardım gönüllüsü olarak çalışan Muhammed Şakil, geçtiğimiz aylarda kaçırılmıştı. İdlib Güvenlik Birimleri'nin uzun çabaları sonucu, yardım görevlisi Şakil kurtarıldı.

11 Ocak 2019 Cuma 17:25

Suriye'de kaçırılan yardım gönüllüsü Muhammed Şakil kurtarıldı.

Savaşın başladığı günden beri Suriye'de yardım görevlisi olarak çalışan ve bir süre önce kaçırılan Muhammed Şakil kurtarıldı.

İdlib Güvenlik Birimleri tarafından kurtarıldı

Kısa süre önce kaçırılan yardım gönüllüsü Muhammed Şakil, yerel İdlib Güvenlik Birimleri'nin uzun çabaları sonucu kurtarıldı.

İngiltere vatandaşı olan Muhammed Şakil, Suriye savaşı başladığı günden itibaren Suriyeli mülteciler için hem içerde hem dışarda yardım çalışmaları yapıyordu. Suriye halkı tarafından sevilen bir isim olan Şakil, geçtiğimiz aylarda kaçırıldı. Uzun zamandır işkence gören yardım gönüllüsünü kimin kaçırdığı bilinmezken Esed rejimi istihbarat örgütü Muhaberat olabileceği tahmin ediliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 17:25
  1. Suriye
  2. Suriyedeki Filistinliler
  3. Muhammed Şaki

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