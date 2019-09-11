Yardım etme bahanesiyle dolandırıcılık iddiası Alışveriş yapan turistlerin kredi kartından yardım etme bahanesiyle para çektikleri öne sürülen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da ATM'den para çekmeye çalışan turistlerin kredi kartından yardım etme bahanesiyle kendilerine ait pos cihazlarıyla para çektikleri öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'ndeki çeşitli otellerde tatil yapan bazı turistler, ATM'lerden para çekmeye çalıştıkları sırada yanlarına gelen bazı kişilerin kendilerine yardım etme bahanesiyle kredi kartlarından para çektiğini öne sürerek, jandarmaya şikayette bulundu. ATM ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, A.D, M.A.T. ve Ş.D'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilinde pos cihazı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D. ile M.A.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.