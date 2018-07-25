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Yardım elini uzatan Türkiye'ye Yunanistan'dan şok suçlama!

Yunanistan'ın önde gelen gazeteleri, Türk düşmanlığı yapmaya devam ediyor. Yardım talebini reddeden Yunan hükümeti, Türkiye'yi hava sahası ihlaliyle suçluyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:47
Yardım elini uzatan Türkiye'ye Yunanistan'dan şok suçlama!

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallere sıçrayan yangınlar, çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yunanistan'ın yangın faciasıyla karşı karşıya kalmasına sessiz kalmayan Türkiye, yardım talebinde bulunan ilk ülke oldu.

"HAVA SAHAMIZI İHLAL ETTİLER"

Yunan medyası, "Yardım eli" uzatan ilk liderin BaşkanErdoğan olduğunu belirterek Çipras ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

Ancak Yunanistan'ın önde gelen medya kuruluşu, yardım talebinin sadece telefon görüşmesiyle kaldığını yazdı. Bununla da yetinmeyen Yunan, 2 adet CNS-235 ve 4 tane F-16 uçağının güneydoğu Ege'de hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:47
  1. yunanistan
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  3. başkan
  4. çipras
  5. yangın
  6. ege denizi
  7. F-16 uçağı

YORUM YAZ

  • Yusuf ZiyaYusuf Ziya32 dk önce
    Teklif var ısrar yok. Kendileri bilir. Biz insanlığımızı yapalım, onlar da kendi tabiyatları gereğini yapsınlar.
  • ssseeessseee45 dk önce
    MASUM INSANLARA ACIYORUM BIZIM IYINIYETIMIZI KÖTÜ ALGILAYAN IRKCILARA SIZIN KADAR VICDANSIZ DEGILIZ DIYORUM
  • asertonieasertonie1 sa önce
    yunanistan almanyanin beslemesi ayni avusturya gibi ona göre türkiye kendini hazirlasin emirleri almanya veriyor bunlara.
  • kazihonakazihona1 sa önce
    yunanistanla veya rumlarla türkiyenin arasini bozanlar kim olabilir alman fransa amerika ingiliz ve israil bunlar türkiye ve rumlarin arasini türkiye ve yunanistanin arasini devamli bozuk olmasini isterler ve bunu yaparlar bunlarin adamlari hem rumlarda hem yunanda mevcut türkiye bu iki komsuyla biraz yaklasinca hemen aramiza bu görümeyen seytanlar girerler.
  • AbdoAbdo34 dk önce
    İyilik bilmeyene iyilik yapılmaz.Kendi cehennemlerinde yansın nankörler
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp1 sa önce
    Canı cehenneme !
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