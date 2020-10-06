Yardım dilenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dalga konusu oldu: Bugün kimi arasam?
Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden gerilimin ilk gününden bu yana ülke liderlerini arayarak yardım dilenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile dalga geçti.
Azerbaycan ve Ermenistan hattında başlayan çatışmaların ilk gününden bu yana Avrupa ve Asyalı liderleri arayarak yardım isteyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan alay konusu oldu.
"Kimi arasam?"
Rus askeri uzman İgor Korotçenko Paşinyan'ın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Paşinyan'ın sabahı: Kimi arasam?" notunu düştü. Rus uzmanın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İşte o paylaşım;