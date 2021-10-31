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Gündem Yaratana secde etmeyenler yaratılana secde ettiriyor!
Gündem

Yaratana secde etmeyenler yaratılana secde ettiriyor!

Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu, 29 Ekim kutlamaları kapsamında küçük çocukların Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri önünde secde ettirilmesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 15:24:00 -

 OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA 

Kayseri'de bir anaokulunda gerçekleşen 29 Ekim kutlamaları kapsamında küçük çocukların Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri önünde secde ettirildiği görüntüler sosyal medyada yayılınca tepkiler de beraberinde geldi.

Konuyla alakalı olarak Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu, Akit’e özel yaptığı açıklamada, “Her defasında ‘Diyanet’in hutbesinde Atatürk anılmadı’ diye yaygara kopartan laik yobazlar, şimdi de küçücük evlatlarımızı Atatürk'e secde ettirdiler. Bu skandala sebep olanlar ivedilikle görevden el çektirilmelidir. Eline geçen her fırsatta Allah'a secde etmemizi gericilik diyerek eleştiren ancak yaratılmışların önünde secde etmeyi çağdaşlık olarak gören zihniyet Cumhuriyet Bayramı'nda verdiği bu görüntüler ile Cumhur'un dininden, inancından ve geleneğinden ne kadar uzakta ve yabancı olduğunu bir kez daha gösterdi. Sadece Mabud'un önünde eğilmesi gereken başlarımızı mahluk'un önünde eğmeye zorlayan zihniyeti ve temsilcilerini kınıyoruz ve yetkililerden bir an önce çocuklarımızı vatanına, devletine bağlı dinimiz ve inancımız ile barıştıracak bir müfredat ve eğitim sistemi istiyoruz.

Diyanet’in ilk olarak 2013 yılında uygulamaya koyduğu ‘4-6 yaş Kur’an Kursları’nda milyonlarca çocuğumuz, yüce kitabımızı okumayı öğrendi. Başkanlığımızın 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarına yönelik halkımızın büyük teveccühünü müşahede etmekteyiz. Bu nedenle halkımızın bu talebini karşılamak üzere devletimizin bütün okul öncesi eğitim kurumlarında hatta kreşlerde bile din ve değerler eğitimi özel bir program olarak çalışılmalıdır” dedi.

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Yorumlar

oflu baba

BUNLAR GELECEGIN P..LERI BU P..LERI BU HALE GETIREN ....LARI NE DIYE YASATIYORSUNUZ
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Amine

Rabbim çocuklarımıza cümlemize hidayet versin bunları da ıslah etsin ıslah olmayanları kahtesin bu seytanlardan Rabbim çocuklarımızı ve cümlemizi kurtarsın korusun
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