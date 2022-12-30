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Dünya Yarasanın ısırdığı çocuktan kötü haber
Dünya

Yarasanın ısırdığı çocuktan kötü haber

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde yarasa tarafından ısırılan 3 kardeşten biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 07:16:00 -
Yarasanın ısırdığı çocuktan kötü haber

Meksika'nın Oaxaca eyaletine bağlı Palo de Lima köyünde, yaşları 2, 7 ve 8 olan üç kardeş yarasa tarafından ısırıldı.

Oaxaca Eyaleti Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yarasa tarafından ısırıldıktan sonra kuduz şüphesi ile hastaneye kaldırılan üç kardeşten 7 yaşındaki çocuğun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Diğer iki kardeşin tedavisine ise devam edildiği fakat 8 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu ve mekanik vantilatöre bağlandığı ifade edildi. Bebeğin ise, çocuk hastalıkları servisinde tutulduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre yetkililer, kuduz hastalığından şüphelenilen ve su korkusu belirtisi gösteren çocuklara kesin teşhis konulması için laboratuvar sonuçlarının beklendiğini bildirdi.

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