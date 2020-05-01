Yarasaların 'sosyal mesafe' kurallarına uyduğu ortaya çıktı!

Teksas Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu vampir yarasaların uzun bir zamandır 'sosyal mesafe' kurallarına uyduğunu gözlemledi.

Bilim insanları, yemek paylaşmak için sosyalleştiklerini dile getirdiği yarasaların hasta olmaları durumunda bu sosyal davranışlarının nasıl etkileneceğini yakından incelediler.

Panama’daki Smithsonian Tropik Araştırma Enstitüsü’nde bulunan yarasalara, zarar vermeyecek ve yalnızca enerjilerini düşürecek şekilde bakteri enjekte ederek çeşitli incelemeler yapan bilim insanları, sağlıklı yarasaların nasıl bir davranış göstereceğini gözlem altına aldılar. Gözlem sonuçları ise yarasaların sağlıklı olanlarla sosyalleşmeye devam ettiğini ancak bunu çok daha az yaptıkları gerçeğini ortaya çıkardı.

Araştırma sonuçlarına göre yarasaların birbirlerine yaptığı bakım davranışlarında da gözle görülür bir değişiklik tespit edildi. Hasta yarasaların, sağlıklı yarasaları; sağlıklı yarasaların da hasta yarasaları daha az temizlediği ortaya çıktı.