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Teknoloji

Yarasalar virüslerden etkileniyor mu? Bilim insanları cevapladı

Bilim insanları, SARS ve Ebola gibi etkileri bulunan güçlü virüsleri taşıdıkları halde yarasaların, 'Sting' adı verilen bağışıklık genlerinde meydana gelen bir mutasyondan dolayı virüslerden etkilenmediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 20:35:00 -
Yarasalar virüslerden etkileniyor mu? Bilim insanları cevapladı

Bilim insanları, birçok virüsü taşıdıkları halde yarasaların etkilenip etkilenmediğini incelemek amacıyla yaptıkları bir araştırma sonucu çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Yarasalarda güçlü bir antikor olduğunu düşünerek çalışmaya başladıklarını dile getiren Wuhan Viroloji Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanı Prof. Peng Zhou, yarasalarda mutasyon geçiren Sting geninde, hücrelerin sitoplazmasında bulunmaması gereken DNA'ları tespit ederek hücreyi ele geçirmesine engel olduğunu gösteren bazı bulgular tespit ettiğini açıkladı.

Daha çok virüslerde bulunan RNA materyalini de tespit edebilen Sting geni sayesinde, 130'dan fazla virüs taşıdığı düşünülen yarasaların bu tür enfeksiyonlardan hiçbir şekilde etkilenmediği belirtildi.

Virüslerin olumsuz etkilerine rağmen hayatta kalan yarasaların bağışıklık sistemleri incelenerek insanlar için de enfeksiyonlara karşı tedavinin geliştirebileceği düşünülüyor.

 

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