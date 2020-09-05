Yarasa gübreleri Düden Şelalesi'ndeki meyve ağaçları ve süs bitkilerinde verimi artırdı

ANTALYA (AA) - Antalya'da doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Düden Şelalesi'nde doğal yaşam alanları bulunan yarasalardan elde edilen gübreler, alandaki meyve ağaçları ve süs bitkilerinde kullanılıyor.

Şelale İşletme Müdürü Rıfat Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, potasyum, kalsiyum, fosfor yönünden zengin olan yarasa gübrelerinin tarımda tercih edildiğini söyledi.

Şelale içerisinde yarasaların doğal yaşam alanları bulunduğunu dile getiren Ünal, "Yaklaşık bir yıldır yarasa gübrelerini, amatör olarak alandaki meyve ağaçları ve süs bitkilerinde, belli miktarlarda kullanıyoruz. Bu sayede hem meyve sayısında hem de süs bitkilerinin büyümelerinde oldukça verim elde ettik." diye konuştu.

Ünal, yarasaların habitatlarından uzaklaştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, doğal yaşama müdahalenin eko sistemde ve insan yaşamında olumsuz etkilerinin görüldüğünü sözlerine ekledi.

- Düden şelalesi



Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan, "cennetten bir köşe" olarak nitelendirilen Düden Şelalesi, tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.



Kaynağını Kepez Hidroelektrik Santrali'nden alan ve Düdenbaşı denilen noktada yer yüzüne çıkan şelale, piknik yapmak isteyen ve kentin sonbaharda bile sıcak olan havasında serinlemek isteyenleri ağırlıyor.