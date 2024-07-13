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Kadın - Aile Yarar olacak! Bunamaya karşı en güçlü silah zeytinyağı: Daha çok savaş veren o... Bakın ne işe yarar?
Kadın - Aile

Yarar olacak! Bunamaya karşı en güçlü silah zeytinyağı: Daha çok savaş veren o... Bakın ne işe yarar?

Yeniakit Publisher
2024-07-13 17:39:00 - 2024-07-13 17:42:43
Yarar olacak! Bunamaya karşı en güçlü silah zeytinyağı: Daha çok savaş veren o... Bakın ne işe yarar?

Bilim insanlarının yürüttüğü türünün ilk örneği bir araştırmanın sonuçlarına göre, düzenli olarak zeytinyağı tüketmek bunama kaynaklı ölüm riskini yüzde 28 oranında azaltabiliyor. Doğal yöntemlerle pratik çözümler keşfedin.

Zeytinyağı, uzun süredir sağlıklı bir beslenmenin parçası olarak tüketildiğinde daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilecek bir "süper gıda" olarak gösteriliyor.

Şimdi, yeni bir çalışma zeytinyağının bunamadan ölme riskini azaltmaya yardımcı olduğunu öne sürüyor.

ABD'deki Harvard Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışma, birçok ülkenin yaşlanan nüfus nedeniyle Alzheimer hastalığı ve diğer demans türleriyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılara göre, margarin ve ticari mayonez gibi yağlar yerine zeytinyağı kullanmak bunama kaynaklı ölüm riskini azaltabilir.

HER GÜN YARIM KAŞIK ZEYTİNYAĞI

Bunama, hafızayı ve diğer zihinsel yetenekleri günlük yaşamı etkileyecek kadar etkileyen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıklar beyindeki fiziksel değişikliklerden kaynaklanır ve Alzheimer hastalığı en yaygın türüdür.
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Beslenme ile bunamaya bağlı ölüm arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışmada, bilim insanları otuz yıl boyunca 90 binden fazla ABD vatandaşının beslenme anketlerini ve ölüm kayıtlarını analiz etti. Bu kişilerden 4 bin 749'unun bunamadan öldüğü kaydedildi.

Her gün yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketenlerin, hiç zeytinyağı yemeyen veya nadiren tüketenlere kıyasla bunamadan ölme riskinin yüzde 28 daha düşük olduğu bulundu. Çalışma ayrıca, her gün bir çay kaşığı margarin veya mayonezin zeytinyağıyla değiştirilmesinin bunamadan ölme riskini yüzde 8 ila 14 oranında azalttığını gösterdi.

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