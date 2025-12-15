  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yaramaz karaca 6 metreden boş havuza düştü!

Amasya’da boş bir sulama havuzuna düşerek mahsur kalan yavru karaca için ekipler zamanla yarıştı.

Amasya’nın Göllü Bağları mevkisinde boş bir sulama havuzuna düşen yavru karaca, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

 

Karacanın durumu nasıl?

Olay, Göllü Bağları mevkisinde meydana geldi. Boş sulama havuzuna yavru bir karacanın düştüğünü fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek yaralanan ve havuzda mahsur kalan karaca, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiyeciler tarafından taşınan yavru karaca, yapılan ilk kontrolün ardından tedavisi için İl Özel İdaresi’ne ait barınağa teslim edildi. Karacanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

