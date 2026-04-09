Yaramaz ineği görenler şaştı kaldı! Sahibinin elinden kaçtı soluğu orada aldı
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde sahibinin elinden kaçan bir inek, berber dükkanı ile çay ocağının kapısına kadar gidince ortaya gülümseten görüntüler çıktı.
İlginç olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. İlçede esnaflık yapan Ali Saçlı isimli esnaf tarafından çekilen görüntülerde, sahibinin elinden kaçan bir inek önce berber dükkanına ardından yanındaki çay ocağını girmeye çalıştı. İçerde çalışan ve camdan ineği gören esnaflar ise önce ne yapacaklarını şaşırdı ardından gülmeye başladı. İneğin dükkanlara girme girişimi ise sahibinin koşarak gelip ardından ipini tutmasıyla sona erdi. İneğin durumunu görenler ise kendilerine gülmekten alıkoyamadı.