Yaralı şahini doğa koruma ekiplerine teslim etti Yalova’nın merkez ilçesine bağlı Kurtköy’de hayvancılık işiyle uğraşan Emrah Ayvaz, yolda bulduğu yaralı şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yalova’nın merkez ilçesine bağlı Kurtköy’de hayvancılık işiyle uğraşan Emrah Ayvaz, yolda bulduğu yaralı şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ayvaz, Kapılıçınar bölgesinde ormanlık alanda yürürken bulduğu yaralı şahini koruma altına aldı. Şahinin muhtemelen avlanma sırasında bir yere çarpıp yaralandığını belirten Ayvaz, daha önce de böyle durumlarla karşılaştığını ifade ederek, "Bu yıl ikinci kez yaralı şahin buldum. Yetkilileri arayıp bilgi verdim" dedi.

Yaralı şahin, Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden gelen ekiplere teslim edilirken, yetkililer yaralı şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağını açıkladılar.

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