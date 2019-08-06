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Yaralı şahin koruma altına alındı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, köpeklerin saldırısından bir vatandaş tarafından kurtarılan yaralı şahin koruma altına alındı.

06 Ağustos 2019 Salı 14:56
Yaralı şahin koruma altına alındı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, köpeklerin saldırısından bir vatandaş tarafından kurtarılan yaralı şahin koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Hüyük ilçesine bağlı Göçeri Mahallesi’nde ikamet eden Metin Akgün tarafından uçamaz halde bulunan şahin tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi. Yaralı şahini teslim ettikten sonra açıklamada bulunan Metin Akgün, akşam saatlerinde camiden eve giderken yol kenarındaki bahçelerden köpek havlama sesleri gelmesi üzerine yöneldiği bahçede yaralı şahini bulduğunu belirterek, "Baktım ki kalabalık bir köpek grubu ortalarına almışlar, parçalayacaklar, müdahale ederek ellerinden alarak kurtardım. Uçamadığı ve geç saat olduğu için her yerin kapalı olduğunu düşünerek götürdüğüm evimde sabaha kadar misafir ettim, besledim. Sabah ise Hüyük ilçe merkezindeki bir veteriner arkadaşıma götürdüm. Gözünde küçük bir enfeksiyon var, onun tedavisini yaptıktan sonra teslim etmek üzere Beyşehir Milli Parklar Şefliği yetkililerine getirdim" dedi.


Yaralı şahinin tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edileceği, tedavisinin tamamlanmasının ardından ise yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:56
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