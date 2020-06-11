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Yerel

Yaralı puhu kuşuna zabıta ekibi sahip çıktı

Çanakkale’de, nesli tükenmekte olan ve yaralı halde bulunan puhu kuşuna zabıta ekipleri sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 18:44:24 -
Yaralı puhu kuşuna zabıta ekibi sahip çıktı

Çanakkale’de, nesli tükenmekte olan ve yaralı halde bulunan puhu kuşuna zabıta ekipleri sahip çıktı.


Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tükenmek üzere olan puhu kuşuna belediye çevre zabıta ekipleri sahip çıktı.


Ezine Belediyesi çevre zabıta ekipleri tarafından yaralı halde bulunan puhu kuşu Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan puhu kuşu, tedavisinin yapılmasının ardından tekrar doğal ortamına salınacağı bildirildi.

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