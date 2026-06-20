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Aktüel Yaralı motosikletli kardeşini suçladı: Cip ile bilerek çarptı
Aktüel

Yaralı motosikletli kardeşini suçladı: Cip ile bilerek çarptı

Yeniakit Publisher
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Yaralı motosikletli kardeşini suçladı: Cip ile bilerek çarptı

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosikletten düşerek yaralanan K.Ö., hastanedeki ifadesinde kardeşinin cip ile kendisine bilerek çarptığını iddia etti.

Aydın’da motosiklet kazasında yaralanan sürücünün ifadesi, olayı kardeşler arasındaki husumet iddiasına taşıdı. Kaza, Anbarcık Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 DU 114 plakalı motosiklet sürücüsü K.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetin kaybolması sonucu motosikletten düştü. Düşmenin etkisiyle yola savrulan K.Ö. yaralandı. K.Ö.'yü yerde yatarken gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve kesikler oluşan K.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Kardeşini suçladı

Kazanın ardından ifadesi alınan K.Ö., seyir halindeyken kardeşi M.Ö.'nün, diğer kardeşi M.Ö.'nün de yolcu olarak içerisinde bulunduğu, 09 KR 069 plakalı cip ile arkadan gelerek kasten kendisine çarptığını ve olay yerinden ayrıldığını iddia etti. Öte yandan, ehliyetsiz olduğu öne sürülen sürücü M.Ö. ile araçta bulunan diğer kardeş M.Ö.'nün de ifadelerine başvurulduğu, şahısların K.Ö.'ye herhangi bir temaslarının olmadığını beyan ettikleri öğrenildi. Şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

 

Olayın, kardeşler arasında daha önceden var olan husumetten kaynaklandığı iddiası üzerine kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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