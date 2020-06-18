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Aktüel

Yaralı martının imdadına belediye ekipleri yetişti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve hareket edemeyen martının imdadına Serdivan Belediyesi’ne bağlı ekipler yetişti.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:38:48 -
Yaralı martının imdadına belediye ekipleri yetişti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve hareket edemeyen martının imdadına Serdivan Belediyesi’ne bağlı ekipler yetişti. Yaralı martı, 3 günlük tedavi süreci sonrasında tekrardan doğal yaşam alanına geri bırakıldı.


Sakarya’nın Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaralı halde bulunan ve hareket edemeyen martıyı gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Serdivan Belediyesi’ne bağlı ekipler, yaralı martıyı bulunduğu yerden alarak veteriner kliniğindeki hayvan bakım ünitesine götürdü.


Yapılan muayenenin ardından tedavi edilen yaralı martı, alanında uzman veterinerlerin kontrolünde tedbir amacıyla 3 gün müşahede altında tutuldu. Tedavisi tamamlanan martı, ekipler tarafından Serdivan Gölpark’a getirilerek doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

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