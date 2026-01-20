  • İSTANBUL
Yaralı kurda şefkat eli! Yol kenarında bulundu, tedavi altına alındı
Bitlis’te doğada yaralı halde bulunan bir kurt, ekiplerin çalışmasıyla koruma altına alınarak Tatvan ilçesinde tedavi altına alındı.

Bitlis-Baykan karayolu kenarında bulunan yaralı kurt, vatandaşların ihbarı üzerine Tatvan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince bulunduğu yerden alınarak, ilçe merkezindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Tatvan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan yabani hayvanın araç çarpması sonucu yaralandığı ve soğuktan etkilendiği belirtildi.

ARABA ÇARPMIŞ

Tatvan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Sefer Durmuş, "Bitlis deresindeki Delikli Taş mevkiinde araç çarpması sonucu yaralanmış kurt ihbarı üzerine, olay yerine giden ekiplerimiz, yaralı hayvanı alıp buraya getirdi. Yapmış olduğumuz sağlık incelemesinde ac kalmış ve soğuktan etkilenmiş hayvanın hipotermi geçirdiğini tespit ettik. Sıcak ortama aldığımız hayvana oksijen takviyesi sonrası yiyecek verdik. Tedavisi devam eden yabani hayvanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Bölümü'ne göndereceğiz" dedi.

