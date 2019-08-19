Yaralı kedi hayata döndürüldü Yalova’nın Çınarcık ilçesinde hızla gelen otomobilin altında kalarak ağır yaralanan kedi, Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi veterineri tarafından hayata döndürüldü.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde hızla gelen otomobilin altında kalarak ağır yaralanan kedi, Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi veterineri tarafından hayata döndürüldü.

Çınarcık ilçesi Karpuzdere mevkiinde karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobilin tekeri altında kalan kedi ağır yaralandı. Durumun öğrenilmesi üzerine hızla olay yerine ulaşan Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi veterineri Nesrin Fakirullah hayvana müdahale etti. Gerekli acil tedavilerin uygulanması ile acısı biraz olsun dindirilen kedi daha sonra merkeze götürüldü. Burada da cerrahi operasyon uygulanan hayvan hayata döndürüldü.

Kedinin iyileşene kadar merkezde bakılacağı iyileşmesi sonrasında da doğal yaşam alanına bırakılacağı dile getirildi.

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