  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İtalya'da son 24 saatte 5 bin 696 yeni vaka
Türk Kızılayı Manavgat'a ekip gönderdi
Gaziantep Valiliği: Etkinlik Suriyeliler tarafından organize edilen gösteri değil
Ali Erbaş'tan Manavgat yangını paylaşımı
Yerel Yaralı kardeşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı!
Yerel

Yaralı kardeşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı!

Adıyaman’da, kolunu kazara kesen kardeşini hastaneye yetiştirmeye çalışan kişi, önüne çıkan hayvan sürüsüne çarpmamak için ağaca çarparak kazaya neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 21:08:00 -
Yaralı kardeşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı!

Edinilen bilgilere göre, Yunus Kuşlu kolunu kazara kesen kardeşi Ali Kuşlu’yu hastaneye yetiştirmek için merkeze bağlı Çemberlitaş Köyünden 02 AAL 774 plakalı Renault marka otomobiliyle yolca çıktı. Kardeşini yetiştirmek için acele eden Yunus Kuşlu, köy yakınlarında önüne hayvan sürüsü çıktı. Hayvanlara çarpmamak için ani manevra yaparak yol kenarında bulunan dut ağacına çarptı. Durum üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kolunda kesik olan Ali Kuşlu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Meydana gelen kazada araçta maddi hasar meydana gelirken LPG tankındaki gaz kaçağına ise itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay