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Aktüel

Yaralı karacaya polis sahip çıktı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde polis ekiplerince yol kenarında yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:40:38 -
Yaralı karacaya polis sahip çıktı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde polis ekiplerince yol kenarında yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.


Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde devriye görevindeki polis ekipleri, yol kenarında yaralı halde bir karaca buldu. Polislerin, İlçe Emniyet Amirliğine getirdikleri yaralı karaca, ot ve su verilerek beslendi. Yaralı karaca tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı karaca, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak.

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