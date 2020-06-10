  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yaralı halde bulunan kartal tedavi edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:23:24 -
Yaralı halde bulunan kartal tedavi edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı.

İlçede yaşayan Yakup Çiçek, tarlada çalıştığı sırada yerde hareketsiz halde yatan bir kuş olduğunu fark etti.

Çiçek, sol kanadından yaralı halde bulduğu kartalı tedavi ettirmek üzere veterinere götürdü.

Veteriner Necip Alkurt, yaptığı açıklamada, yaralı halde bulunan kartalın tedavisini yaptığını ifade etti.

Muayenede kartalın sol kanadında ezilme tespit edildiğini belirten Alkurt, "Kartalın vurulduğunu düşünüyoruz. Bizler ilk tedavisini yaptık, hiçbir hayati tehlikesi bulunmuyor. Ancak uzun süreli bir tedaviye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Yakup Çiçek ise yaralı kartalı tedavi eden veteriner Alkurt'a teşekkür ederek, kartalı Doğa Koruma Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı