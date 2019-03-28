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Yaralı çocuk vahşeti anlattı! "Delil kalmasın' dediler, beni de vurdular"

Kayseri’de2017’de tarla meselesi yüzünden akraba olan iki ailenin 2 kişinin öldüğü, 1 çocuğun yaralandığı silahlı, tüfekli kavgasıyla ilgili sanıkların yargılanmasına başlandı.

28 Mart 2019 Perşembe 18:02
Yaralı çocuk vahşeti anlattı! "Delil kalmasın' dediler, beni de vurdular"

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 2017’de tarla meselesi yüzünden akraba olan iki ailenin 2 kişinin öldüğü, 1 çocuğun yaralandığı silahlı, tüfekli kavgasıyla ilgili ‘kasten öldürmeye iştirak’ suçundan açılan davada 3 tutuksuz sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Olay tarihinde 12 yaşında olan ve yaralanan çocuk, mahkemede "Bir kadın ile bir erkek sesinin de ‘çocuğu da vurun, delil kalmasın’ dediğini duydum, sonra beni de vurdular" dedi.

19 Nisan 2017’de Pınarbaşı ilçesi Tahtalı köyünde tarlada iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce av tüfeği kullanıldı. Av tüfeği ile vurularak yaralanan Mustafa Ç. (26) olay yerinde hayatını kaybederken, tabanca ile yaralanan Murat Ç. ve olay tarihinde 12 yaşında olan M.C.Ç. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan yaralılardan Murat Ç. ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, çocuk M.C.Ç. de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Murat Ç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayda ölen Murat Ç. ile Mustafa Ç’nin birbirlerini vurdukları iddiası ile açılan davada S.Ç. M.Ç. ve Y.Ç. isimli kadın hakkında da ‘kasten öldürmeye iştirak’ suçundan dava açıldı.

Polisten güvenlik önlemi

2 yıl sonra Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde tutuksuz sanıklar S.Ç.(25), M.Ç. (30) ve kadın Y.Ç.(61) ile olayda yaralanan çocuk M.C.Ç.(14), şikayetçi babası R.Ç. ve avukatlar hazır bulundu. Dava öncesi polis ekipleri adliye içerisinde güvenlik önlemleri aldı.

Tutuksuz yargılanan kadın sanık Y.Ç. "Biz tarlayı bakmaya gittik. O sırada bize küfür ederek iki kişi geldi. Ben havaya sıkılan silah sesini duyunca şuurum bozuldu, kaçarak aracın içine saklandım. Daha sonra araçtan çıktığımda 3 kişi yerde yatıyordu. Ben hiç kimseye ‘çocuğu da vur, tanık kalmasın’ diye bir şey asla söylemedim. Bana iftira atıyorlar" diye konuştu.

Tutuksuz sanık S.Ç. ise "Biz tarlamıza gittik. Murat ve annem Y.Ç. ile tarla işleri ile uğraşıyorduk. Ben tarlanın bir ucundaydım, silah seslerini duyunca hemen oraya gittim. Ben geldiğimde 3’ü de yatıyordu. Kardeşim Murat’ı traktöre bindirip hastaneye götürdük. Bu olaydan önce E.Ç. isimli akrabamız bana ateş ederek öldürmeye çalışmıştı" derken, tutuksuz diğer sanık M.Ç. de "Kimin kime ateş ettiğini görmedim. Mustafa ile M.C.Ç. arasında tabanca duruyordu. Olay esnasında çocuğa ateş ettiğim iddiası doğru değildir" şeklinde konuştu. Pedagog eşliğinde savunma yapan 14 yaşındaki çocuk M.C.Ç. şunları söyledi:

"Ağabeyim Mustafa ile traktörle tarlaya ilaç atmaya gittik, ilaç malzemelerinin ağzını kapattık, işimiz bitti. Murat küfür ederek geldi, havaya ateş etti. Abim de ‘bu ne diyor’ diye yanına giderken, ağabeyimin elinde tabanca vardı. Murat’a doğru ateş etti. Murat yere düştü, daha sonra S.Ç. koşarak geldi, çömelerek iki üç adım mesafeden tüfek ile ağabeyim Mustafa’ya ateş etti, ağabeyim yere düştü. Y.Ç. isimli kadın ile bir erkek sesinin de ‘çocuğu da vurun, delil kalmasın’ dediğini duydum. O ara M.Ç. de bana ateş etti, öyle yaralandım."

Tanık olarak dinlenen A.Ç. 2011 yılından beri ölen Murat’ın ailesi ile husumetleri olduklarını, sürekli ölümler, yaralanmalar olduğunu söyledi. 3 tanığın dinlendiği davada mağdur avukatı, 3 sanığın da tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda mağdur avukatının tutuklama talebini reddederek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için Mayıs ayına erteledi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:02
  1. Kayseri
  2. Pınarbaşı ilçesi
  3. cinayet davası
  4. mahkeme
  5. kan donduran ifadeler

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