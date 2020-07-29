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Aktüel

Yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 14:38:05 -
Yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kanadı kırık halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

İlçede yaralı ve uçamayan kanadı kırık halde kulaklı orman baykuşu bulan bir hayvansever, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliğine teslim etti.

Veteriner tarafından yapılan ilk tedavisinin ardından genel durumunun iyi olduğu belirlenen baykuş, tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildi.

Baykuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

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