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Yaraları tedavi edildi, denize kavuştular

MERSİN (İHA) – Mersin’de yaralı halde bulunan 4 deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde tedavi edilerek, yeniden denizle buluşturuldu.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:07
Yaraları tedavi edildi, denize kavuştular

MERSİN (İHA) – Mersin’de yaralı halde bulunan 4 deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde tedavi edilerek, yeniden denizle buluşturuldu.


Akdeniz’de yaralı halde bulunan caretta caretta ve iki yeşil deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde tedavi edildi. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından 4 deniz kaplumbağası törenle denize bırakıldı. Kazanlı Mahallesi sahilindeki Caretta Caretta Parkında Akdeniz Belediyesi tarafından düzenlenen törene, Mersin valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Tarım ve Orman Bakanlığı 7’nci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer ile davetliler katıldı.



“35 deniz kaplumbağası tedavi edilerek, doğal yaşam alanlarına bırakıldı”


Törende bir konuşma yapan Vali Su, doğal hayatın sağlıklı devam etmesi için ekosistemin devamlılığının önemine vurgu yaptı. Ekosistemin devamlılığı için ülkelerin çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Su, “Ülkemizde de devletimiz, hükümetimiz bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Biz de ilimiz bazında bu çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.


Mersin’in, deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Su, Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde bugüne kadar 35 kaplumbağanın tedavi edilerek, doğal yaşam alanlarına bırakıldığını söyledi. Dört kaplumbağanın daha denizle buluşacağını ifade eden Su, herkesin daha bilinçli ve duyarlı olması için çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.


Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da Kazanlı sahillerinin, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarından biri olduğuna işaret etti. Caretta caretta yuvalarının korunması için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Gültak, bu çerçevede sahile uyarı tabelaları ve şeritler yerleştirdiklerini ifade etti. Kaplumbağaların göç serüveninin her yıl mayıs ayından eylül ayına kadar devam ettiğini dile getiren Gültak, Mersin Valiliği’nin de desteğiyle Türkiye’nin dikkatini bu sahillere çekmek istediklerinin altını çizdi.



“21 yuvalama kumsalından 4’ü Mersin’de”


7’nci Bölge Müdürü Kılınçer ise Türkiye’de uluslararası öneme sahip 21 yuvalama kumsalından 4’ünün Mersin’de bulunduğuna dikkat çekti. Müdürlük görevlilerinin, yuvalama sezonu boyunca bu alanlarda koruma ve takip çalışmaları yaptıklarını belirten Kılınçer, “Bu yıl 200 bin deniz kaplumbağası yumurtadan çıkarak Mersin kıyılarından denizle buluştu” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından 4 deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:07
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