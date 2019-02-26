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Yaraları 15 dakikada iyileştiren ’organik yara bandı’ üretildi

Vanlı lise öğrencileri, alternatif tıp bilgilerinden yararlanarak yarayı 15-20 dakika gibi kısa bir sürede iyileştiren ‘kollojen geliştirici antibakteriyel organik yara bandı’ üretti.

26 Şubat 2019 Salı 11:52
Yaraları 15 dakikada iyileştiren ’organik yara bandı’ üretildi

Vanlı lise öğrencileri, alternatif tıp bilgilerinden yararlanarak yarayı 15-20 dakika gibi kısa bir sürede iyileştiren ‘kollojen geliştirici antibakteriyel organik yara bandı’ üretti.


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) açılan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) sergisinde, 100 projeden biri olan antibakteriyel organik yara bandı büyük ilgi gördü. Hamza İpek ve Özer Avcı isimli lise öğrencileri; doku üzerindeki yaraların daha çabuk iyileşmesi için bir çalışma başlattı.


Çalışma kapsamında ilk olarak ısırgan otundan elde edilen ’Urtica dioica’ özütünün Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında incelenmesi sonucunda, antiseptik özelliği tespit edildi. Daha sonra öğrenciler, halk dilinde ‘yılandili’ olarak bilinen sinir otunun ’Plantago’ yaraları daha çabuk iyileştiği yönünde bilgi aldı. Ardından Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde balık pulunun yaralara sarıldığı ön bilgisine sahip olan öğrenciler, Van Gölü’nde yaşayan balık türü olan inci kefali (Van Balığı) pulunun da yaralara iyi gelebileceğini düşündü.


Öğrenciler, ısırgan ve sinir otunun özütü ile inci kefali pulunu yara bandına ekleyerek bir çalışma yaptı. Elde edilen özütü ve balık pulunu kırmızı Kaliforniya solucanı üzerindeki yaraya damlatan öğrenciler, normalde 3 günde iyileşen yaranın bir günde iyileşmesini sağladı. Başarılı bir deneye imza atan öğrenciler, çalışmayı daha da geliştirilerek özel filtreler yardımıyla bitki özütüyle balık pulunu yara bandına ekledi. Öğrenciler üretilen özel yara bandının derideki yaraları çok kısa sürede iyileştirdiğini gözlemledi.


İHA muhabirine konuşan Özer Avcı isimli öğrenci, vücutta bulunan bağ dokuların daha hızlı nasıl yenilenebileceği şeklinde bir çalışma yaptıklarını belirtti. Bunun için de bitkiler üzerinde çeşitli deneyler yaptıklarını ifade eden Avcı, “Çalışmamızı bitkiler üzerinde yapmayı planladık. Çünkü yapay olarak satılan kollojenler vücuda zarar verebilmektedir. Van Gölü’nün sodalı suyu şifalıdır. Bu yüzden inci kefalinin de şifalı olabileceğini düşündük. Daha sonra kırmızı Kaliforniya solucanı üzerinde denemeler yaptık. Solucanlarda açtığımız kesiklerde jerenesyon özelliği olan solucanlarımız 3 günde iyileşti. Balık pulu ve özütü damlattığımız solucanlar birer günde iyileşti” dedi.



“Yarayı 15 dakikada iyileştirmeyi planlıyoruz”


Yaptıkları çalışmalarla yaraları daha çabuk iyileştirmeyi hedefleyen Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Tabi biz bunu daha da geliştirmek istedik. Bu kapsamda kantitatif filtre 0.2 mikrona kadar vitamin ve mineral tutuyor ve başka bir şey geçirmiyor. Bunu yara bandımıza entegre ettik. Bu şekilde hazırlanan yara bandımızla 2-3 günde kabuk bağlayan yarayı, 15 dakikada iyileştirmeyi planlıyoruz.”

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:52
  1. bilim
  2. sergi

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