Yara izlerini gideren yöntemler

MALZEMELER:

-Marketten alınan cilt yenileyici ürünler

-Yüksek kaliteli nemlendirici

TALİMATLAR:

1-Cerrahi bir yöntem kullanmak isteyip istemediğinize karar verin. Cerrahi yöntemler kesinlikle çok daha etkili olsa da aynı zamanda çok da pahalı olacaktır. Son çare olarak her zaman cerrahi yöntemlere başvurabilirsiniz. Yüzeysel cilt yenileyicileri kullanırken ürün üzerindeki talimatlara ürünün işe yaraması için harfiyen uymalısınız.

2-Cilt yenileyici ürünler alırken sizin için neleri içermesi gerektiğini bilin. Soğan özü yarada aşırı kolajen üretimini önleyen enfeksiyon giderici bir maddedir. Kolajense yara dokusunun büyük bir bölümünü oluşturan bir çeşit proteindir.

3-Silikon içeren bir ürün arayın. Böyle bir ürünü cilde sürüldükten sonra medikal bantla sabitlenen jel veya tabaka halinde bulabilirsiniz. Araştırmacılar silikonun izleri nasıl geçirdiğini bilmezken, siz de zamanla sonuçları görmeye başlayacaksınız.

4-Alfa hidroksi asitler içeren bir ürün alın. Bu madde derinin pul pul dökülmesini sağlayarak cilt yüzeyindeki ölü deri hücrelerinden kurtulmanıza yardımcı olur. Cildinizdeki iz dokusunda en düşük yoğunluktaki alfa-hidroksi asitlerini kullanmanız tavsiye edilmektedir.

5-Cildinizi sürekli nemlendirin. Kakao yağı gibi güçlü bir nemlendiricinin çok işe yaradığını göreceksiniz. Nemlendirici, cilt sağlığı ve esnekliğine fayda sağlayarak yara izinin zamanlar solduracaktır.