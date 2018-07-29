"Yaptırımlarla Türkiye'ye geri adım attıramazsınız"

Erdoğan'a Trump’taki tavır degişikliği soruldu, ABD Başkanı Trump'ın skandal yaptırım çağrısı ile ilgili ilk kez konuşan Erdoğan Washington yönetimini şu sözlerle uyardı:

"Yaptırımlarla Türkiye'ye geri adım attıramazsınız. Şunu bilmeleri lazım: Biz göbeğimizden ABD'ye bağlı değiliz. ABD bu tavrı değiştirmezse, Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı.

Tavır değişikliği benim değil, Trump'ın sorunudur. Yani bu konuda ben farklı bir şey söyleyemem. Söylenmeyen şeylerin söylenmiş gibi ortaya konulmasını elbette doğru bulmayız."

"Biz Brunson'u hiçbir zaman pazarlık konusu yapmadık"

Erdoğan, İsrail'de tutuklanan Ebru Özkan karşılığında FETÖ tutuklusu ABD'li rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının pazarlık yapıldığı iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Biz ABD'lilere, serbest bırakılmış ve de hiçbir günahı olmayan Ebru kızımızın pasaportunun verilerek İsrail'den Türkiye'ye dönüşüne yardımcı olabileceklerini söyledik. Ama onlara, 'Bunun karşılığında biz de size Brunson'u vereceğiz' demedik. Böyle bir şey konuşmadık, aramızda bu tür bir pazarlık olmadı. Ama tekrar söylüyorum: İddia edildiği tarzda bir pazarlık olmamıştır. ABD ile ele aldığımız muhtelif konular var. FETÖ elebaşının iadesi, Halkbank, Hakan Atilla'yı da konuşuyoruz. Biz Brunson'ı hiçbir zaman pazarlık konusu yapmadık. Yargı kararına saygı duymak yerine, konuyu Türkiye'ye yaptırım meselesi haline getiriyorlar."

"F-5'leri vermezlerse uluslararası tahkime gideriz"

ABD Başkanı Trump ve Savunma Bakanı Mattis arasındaki söylem farkını "psikolojik savaş" olarak nitelendiren Erdoğan, "Bize düşen, doğruluğu esas alarak, sabırla yolumuza devam etmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35'lerin verilmemesi durumunda izlenecek yolu da şu sözlerle anlattı:

"Şimdi bizi bir yerden daha tehdit etmeye başladılar. Neymiş F-5'leri vermeyebilirlermiş. Kendilerine söyledik. 'Vermezseniz, uluslararası tahkim diye bir şey var. Uluslararası tahkime gideriz' dedik."

"İdlib'e yönelik rejim saldırılarını kabul etmemiz mümkün değil"

Ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşme.



Erdoğan, Tahran'daki Türkiye, Rusya, İran zirvesinde Suriye konusunun kapsamlı bir şekilde ele alınacağını söyledi. Putin ile İdlib ve Dara'yı görüştüklerini vurguladı.



Öncesinde İstanbul'un Fransa, Almanya, Rusya'nın katılacağı başka bir toplantıya ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti

"İdlib'e yönelik herhangi bir rejim saldırısını kabul etmemiz elbette mümkün değil. Bu konuyu Sayın Putin ile görüştüm. Bu konuda zaten mutabıkız. Dara konusu sıkıntılı bir konu. Putin ile onu da görüştük."