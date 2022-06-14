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Dünya Yaptırımlardan korunmak için... Rusya'dan flaş karar!
Dünya

Yaptırımlardan korunmak için... Rusya'dan flaş karar!

Rusya, Batılı ülkelerin yeni yaptırımlarından korunmak için bütçe verilerinin yayınlanmasının kısıtlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 18:25:00 -
Yaptırımlardan korunmak için... Rusya'dan flaş karar!

Rusya Maliye Bakanlığı, Batılı ülkelerin yeni yaptırımlarından korunmak için bütçe verilerinin yayınlanmasının kısıtlandığını bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye yönelik yaptırımların, yarattığı olumsuz etkiler açısından farklılık gösterdiğine dikkat çekildi.

Batılı ülkelerin, Rusya’ya uygulanan yaptırım baskısını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, ülke bütçesine yönelik verilerin yayınlanmasının kısıtlanmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, yeni yaptırımlara yönelik riskleri azaltacağının altı çizildi.

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