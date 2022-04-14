Yaptırımlara ne oldu? İsrail Rusya'dan elmas ithal ediyor, üstüne üstlük o ülkeye satılıyor!

ABD'nin Moskova yönetimine ve onu destekleyenlere yönelik yaptırımlarına rağmen İsrail'in, Rusya'dan ham elmas tedarik ettiği öne sürüldü.

ABD'nin ve Birleşik Krallık'ın, Rusya'dan elmas alımına yaptırımlar uyguladığı, Avrupa Birliği'nin ise konuyu gözden geçirdiği veyahut kısıtlamalar getirmekten kaçındığı bir ortamda, İsrail'in bölgeden elmas ticaretine devam ettiği iddia edildi.

Bir hafta önce Belçika parlamentosunda konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, çıkarlar sebebiyle Avrupa Birliği'nin şu ana kadar Rusya elmas ithalatına kısıtlamalar getirmekten imtina ettiğini ifade etti.

İsrail'in elmas ithalatı

Öte yandan İsrailli şirketler ise Mart ayı ortasına kadar Rus hükümetinin sahibi olduğu Alrosa'dan ham elmas ithal etmeyi sürdürdü. Fakat Rusya'ya yönelik SWIFT yaptırımının ardından İsrailli şirketlerin, elmas alımlarında birtakım engellerle karşılaştığı bildirildi.

Dünyanın en büyük ham elmas ihracatçısı olan Alrosa'nın ihracatı, ABD tarafından yaptırımlar uygulanmadan evvel Rusya'dan yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyordu. Şirketin hisselerinin üçte biri Rus Federal Hükümeti'ne, diğer kısmı ise Rusya Federasyonu'nun bir parçası olan ve elmas üretiminin yapıldığı Saha-Yakut Cumhuriyeti'ne ait.

Haaretz'in haberine göre, Tel Aviv'in Rusya'ya yönelik bir yaptırım uygulamaması ve bu sebeple ABD yaptırımlarında oluşan boşluk, İsrailli şirketlerin Alrosa ile elmas ticaretini mümkün kıldı.

Rusya'nın Ukrayna işgalini başlatmasından Mart ayı ortasına kadar, Rus menşeili ham elmaslar, herhangi bir engelleyici unsur olmadan İsrail'e giriş yaptı. Daha sonra, ABD'nin yaptırımları genişletmesiyle birlikte Alrosa ile yapılan ticaretler durma noktasına geldi. Ancak bu durumun geçici olduğuna inanılıyor.

Yaptırımlar öncesinde Alrosa'nın websitesinde yayımlanan özel üyeler listesinde, aralarında eski İsrail Elmas Borsası başkanının da bulunduğu 5 İsraillinin yer aldığı öne sürüldü.

İsrail Merkez İstatistik Bürosu'na göre, 2021 yılında Rusya'dan İsrail'e yapılan elmas satışı 2021'de 413 milyon doları buluyor.

Tedarik zincirlerine giren Rus elmaslarının, İsrail haricinde Belçika'nın Antwerp şehrine sevk edildiği belirtiliyor. Bu nedenle, Avrupa Birliği'nin, Rusya'dan elmas alımına yaptırımlar getirmekten imtina ettiği iddia ediliyor. Şehirdeki elmas ticaretinde -bazıları İsrail vatandaşı olan- Yahudilerin de büyük rol oynadığı kaydediliyor.

Öte yandan Rusya'dan İsrail'e getirilen elmasların bazı işlemlere tabii tutulmasının ardından ABD'de satışa sunulduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News