  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin Hava Kuvvetleri’ne ait gizemli keşif uçağı WZ-8, ilk kez gökyüzünde görüntülendi! Ülke basını yazdı

ABD'den Baykar açıklaması! Olan biten karşısında tam anlamıyla şaşkınlar

Sıradaki kıyak Denizli’den! CHP’de akraba torpili salgını!

Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibi hayalet olmaktan çıktı! Artık görünmez filan değil

Toplu ihraç kararı! CHP’de muhaliflere nefes yok

Mülteciler asıl şimdi yandı! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz o siyasi partiye katıldı

Kahramanmaraş ve Tokat depremlerini önceden bildiren deprem uzmanından İstanbul açıklaması!

Japon'da yepyeni bir dava başladı: Açıklamalar peş peşe geldi! Tazminat talep etti... Sert sözler

AK Parti’de şimdi sıra “tedavi”de! Flaş karar için harekete geçildi! “Reis bizi yine zaferlere taşıyacak”

Başbuğ ve Merdan’ın ortak imam hatip düşmanlığı! Şimdi de Apo’ya özgürlük mü diyeceksiniz?
Dünya Yaptırımlar lüks yat piyasasını alt üst etti: Ruslar gitti... İlgili tahminler: Kaybeden sektör, hareketi bitti!
Dünya

Yaptırımlar lüks yat piyasasını alt üst etti: Ruslar gitti... İlgili tahminler: Kaybeden sektör, hareketi bitti!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 22:08:00 - 2024-04-19 22:14:52
Yaptırımlar lüks yat piyasasını alt üst etti: Ruslar gitti... İlgili tahminler: Kaybeden sektör, hareketi bitti!

Rusyalı milyarderlere yönelik yaptırımlar nedeniyle lüks yat piyasasının zor günler geçirdiği bildiriliyor. Son paylaşılan Rusya'ya rapor risk içeriyor! Sunulan Raporda: 2023'te 30 metreden uzun yat satışları yüzde 17 düşüş kaydetti.

Rusyalı milyarderlere yönelik yaptırımlar nedeniyle lüks yat piyasasının zor günler geçirdiği bildiriliyor. CNBC'nin SuperYacht Times portalına dayandırdığı habere göre 2023'te 30 metreden uzun yat satışları yüzde 17 düşüş kaydetti.

Portal satılan yat sayısının 42 azalarak 203'e gerilediğini aktarıyor. 30 metreden uzun yat satışlarının zirve yaptığı yıl ise 313 ile 2021 olmuştu.

Öte yandan 2023'te 200 metreden uzun yat satışlarındaki düşüş oranının yüzde 40'ı geçtiği bildiriliyor. turkrus'a göre: Portalın temsilcisi Ralph Dazert, Rus milyarderlerin özellikle bu tip yatları tercih ettiğini dile getirdi.

Dazert örnek olarak Sergey Naumenko'ya ait Phi yatını gösterdi.

DSÖ'den Türkiye damgası: Türkiye'ye övgü! Emine Erdoğan: Milli ve vicdani bir görev! İşte masadaki konular
DSÖ'den Türkiye damgası: Türkiye'ye övgü! Emine Erdoğan: Milli ve vicdani bir görev! İşte masadaki konular

Gündem

DSÖ'den Türkiye damgası: Türkiye'ye övgü! Emine Erdoğan: Milli ve vicdani bir görev! İşte masadaki konular

Arnavutluk'ta protesto! Rota tam olarak Tiran belediye binası: Ateşe verildi! Bir istifa çağrısı daha
Arnavutluk'ta protesto! Rota tam olarak Tiran belediye binası: Ateşe verildi! Bir istifa çağrısı daha

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arnavutluk'ta protesto! Rota tam olarak Tiran belediye binası: Ateşe verildi! Bir istifa çağrısı daha

MEB'den yeni gelişme: Görevde yükselme atama sonuçları açıklandı! Tercihte bulunan herkesi ilgilendiriyor
MEB'den yeni gelişme: Görevde yükselme atama sonuçları açıklandı! Tercihte bulunan herkesi ilgilendiriyor

Aktüel

MEB'den yeni gelişme: Görevde yükselme atama sonuçları açıklandı! Tercihte bulunan herkesi ilgilendiriyor

Putin toz duman edecek: Meğer mülklerine el koymuş! Tansiyon yükseldi!" target="_blank">
Fransa haddini aştı! Putin toz duman edecek: Meğer mülklerine el koymuş! Tansiyon yükseldi!
Fransa haddini aştı! Putin toz duman edecek: Meğer mülklerine el koymuş! Tansiyon yükseldi!

Dünya

Fransa haddini aştı! Putin toz duman edecek: Meğer mülklerine el koymuş! Tansiyon yükseldi!

İndirim başladı! Dacia’dan bayiye koşturacak kampanya, talepleri almaya başladı! Herkes şaştı kaldı
İndirim başladı! Dacia’dan bayiye koşturacak kampanya, talepleri almaya başladı! Herkes şaştı kaldı

Otomotiv

İndirim başladı! Dacia’dan bayiye koşturacak kampanya, talepleri almaya başladı! Herkes şaştı kaldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23