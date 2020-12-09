Yaptırım zirvesi öncesi Merkel'den flaş Türkiye açıklaması
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye yönelik yaptırımların konuşulacağı AB Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada "Türkiye ile müzakereler istenilen sonuca ulaşılamadı" dedi.
Yarın başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel açıklamalarda bulundu… Fransa ve Yunanistan’ın baskısıyla birlikte Türkiye’ye yaptırımların görüşüleceği toplantı öncesinde Merkel kısa bir açıklama yaptı.
'İstenilen sonuca ulaşamadı'
Almanya Başbakanı, “Türkiye ile müzakereler istenilen sonuca ulaşmadı” dedi.