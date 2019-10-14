Yaptırım açıklamasına Türkiye'den çok sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AB Dış İlişkiler Konseyi’nin Suriye ve Doğu Akdeniz kararları ve ülkemize yaptığı çağrıları, tümüyle reddediyor ve kınıyoruz. AB'nin, DEAŞ'a karşı mücadele konusunda, ülkemize ders verme hakkı bulunmadığının altını çiziyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "AB Dış İlişkiler Konseyi’nin Suriye ve Doğu Akdeniz kararları ve ülkemize yaptığı çağrıları, tümüyle reddediyor ve kınıyoruz. AB'nin, DEAŞ'a karşı mücadele konusunda, ülkemize ders verme hakkı bulunmadığının altını çiziyoruz." denildi. Ayrıntılar Geliyor...

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