Yaptırım açıklamasına Türkiye'den çok sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AB Dış İlişkiler Konseyi’nin Suriye ve Doğu Akdeniz kararları ve ülkemize yaptığı çağrıları, tümüyle reddediyor ve kınıyoruz. AB'nin, DEAŞ'a karşı mücadele konusunda, ülkemize ders verme hakkı bulunmadığının altını çiziyoruz" ifadeleri kullanıldı.14 Ekim 2019 Pazartesi 19:18
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "AB Dış İlişkiler Konseyi’nin Suriye ve Doğu Akdeniz kararları ve ülkemize yaptığı çağrıları, tümüyle reddediyor ve kınıyoruz. AB'nin, DEAŞ'a karşı mücadele konusunda, ülkemize ders verme hakkı bulunmadığının altını çiziyoruz." denildi.
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