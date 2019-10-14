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Yaptırım açıklamasına Türkiye'den çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AB Dış İlişkiler Konseyi’nin Suriye ve Doğu Akdeniz kararları ve ülkemize yaptığı çağrıları, tümüyle reddediyor ve kınıyoruz. AB'nin, DEAŞ'a karşı mücadele konusunda, ülkemize ders verme hakkı bulunmadığının altını çiziyoruz" ifadeleri kullanıldı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 19:18
Yaptırım açıklamasına Türkiye'den çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "AB Dış İlişkiler Konseyi’nin Suriye ve Doğu Akdeniz kararları ve ülkemize yaptığı çağrıları, tümüyle reddediyor ve kınıyoruz. AB'nin, DEAŞ'a karşı mücadele konusunda, ülkemize ders verme hakkı bulunmadığının altını çiziyoruz." denildi.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 19:18
  1. Türkiye

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  • CANAN CANAN 8 dk önce
    bütün amerikan şirketlerinin mal varlığına el konsun face,twitter,insta kapatılsın amerikan menşeili mallar engellensin ...gör sen yaptırım nası oluyo

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