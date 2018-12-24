0553 313 94 23

"Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım yapamadıklarımda"

İstanbul'da 18 farklı ilçede 61 ev ve iş yerine girerek 5 milyon lira değerinde çok sayıda malzeme çalan hırsızlık çetesi çökertildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri "Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım yapamadıklarımda" dedi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 14:31
"Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım yapamadıklarımda"

İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasındaki 18 ilçede, 61 ev ve iş yerinden hırsızlık olaylarının yaşanması ve şikayetlerin gelmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında polis, yaklaşık 3 ay içerisinde hırsızlık için girilen evlerden cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, elektrikli scooterlar ve kontak anahtarını alınarak 11 otomobilin çalındığını tespit etti. Olayların yaşandığı yerlerin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, aylarca fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi.

5 milyon liralık vurgun yapmışlar

Takiplerin sonucunda polis ekipleri, çetenin gruplar halinde sabaha karşı önceden belirledikleri ev ve iş yerlerine girdikleri ve yaklaşık 5 milyon lira vurgun yaptıkları belirlendi. Tespitlerin ve takiplerin tamamlanmasının ardından polis, operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen polis geçtiğimiz 21 Aralık tarihinde 1'i Mardin'de olmak üzere özel harekat polislerinin desteğiyle 18 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çok 1'i kadın 1'i çocuk olmak üzere 16 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Şükrü Y.'nin çete liderliğini yaptığı şüpheliler, şubeye götürülerek sorgulandı.

Hırsızlık olayları yarı yarıya azaldı 

Öte yandan, operasyon kapsamında şüphelilerin gözaltına alınması sonrası polisin yaptığı tespitlerde hırsızlık ihbarlarının yarı yarıya düşüş gösterdiği belirlendi. Öte yandan hırsızlık ve operasyon anı ise kameralara yansıdı.

“Aklım hala yapamadıklarımda”

İfadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edildiği esnada kadın çete üyesi Cansum Ş., polise bağırarak basın mensuplarının görüntü almaması için “Bırakın beni” diyerek direndi. Bir başka çete üyesi ise, “Pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda” dedi. Şüpheliler sevk edilmeden önce haklarında hazırlanan 45 adet dosyayı 6 polisin taşıması ise dikkat çekti. Ele geçirilen malzemeler ise şubede sergilendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 14:31
  1. Mardin
  2. İstanbul
  3. hırsızlık çetesi
  4. hırsızlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meyve suyu değil kuru meyve verin
    1. Meyve suyu değil kuru meyve verin
    2. "VAR'da hedeflenen başarının..
    3. "İran'da kadın sorunlarına siyasi..
    4. "Türkiye kendi senaryosunu kendi..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla..
    6. Adana'da terör operasyonunda yakalanan..
    7. GÜNCELLEME 2 -Müjdat Gezen ve Metin..
    8. Plastik bardakla sıcak şeyler içmek..
    9. "Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım..
    10. Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı
    11. 'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer..
    12. Metin Akpınar tutuklandı mı?
    13. Ağrı merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu
    14. KDC'deki Ebola salgınında ölenlerin..
    15. 26 yıldır annesini arıyor! 'Hep seni..
    16. Eski Müsteşar Erdem'in yargılandığı..
    17. Müjdat Gezen tutuklandı mı?
    18. İnternet kullananlar dikkat! Artık..
    19. Akpınar ve Gezen için karar verildi!
    20. Avrupa otomotiv pazarı 11 ayda yüzde..
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!