Yaptığımız yatırımlarla Türkiye’nin önünü açtık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Ana Kontrol Merkezi’ni ziyaret etti. Karaismailoğlu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İşletme performansı önemli

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi önemli eserlerin yapımları kadar işletmelerinin de çok önemli olduğunu söyledi. Bu eserleri ayakta tutmak için yüksek işletme performansı göstermek gerektiğine dikkat çeken Karaismailoğlu şunlara işaret etti: “Sadece 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun işletmesinde 300 tane arkadaşımız çalışmakta. 24 saat görev yapmakta. İçinde bulunduğumuz kontrol merkezleri bütün otoyollarda var. Buradan 7-24 bütün trafik izlenmekte. Vatandaşımız otoyolda kontrol altında. Otoyolun çıkışına kadar takip edilmekte. Burada olay algılama kameraları, trafik kameraları, meteorolojik sensör ve bakım ekipleriyle çok yoğun bir performans gösteriliyor. Tam 300 tane arkadaşımız 7-24 bu merkezde ve otoyolumuzda çalışmakta. O yüzden bu işletmede iyi bir efor ortaya koymak gerekiyor.” Karaismailoğlu Ana Kontrol Merkezi’nin ardından 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Avrupa ayağına geçti. Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları esnasında topa sürdüğü mermileri anlatan figürleri inceledi. Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada “318 metreyi artık 334 metreye çıkardık. Hem iki kulenin ayaklarında sağda solda hem de diğer ayaklarda Seyit Onbaşı’nın top mermilerinin figürlerini yerleştirmiş olduk. Artık deniz yüzeyinde 334 metrelik ayak yüksekliklerimiz var. Ama bizim deniz altında da 45 metre su derinliği ve altında 50 metreye uzayan 370 adet kazıklarımız var. Bir puzzle parçası olarak 318 metreye kadar ulaşmıştık. Şu anda mermi figürleriyle beraber 334 metreye çıkmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yakıttan ve zamandan tasarruf

Bütün dünyada krizlerin konuşulduğu bir dönemde Türkiye’de yatırımların artırılarak devam ettiğini belirten Adil Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Hizmet, eser ve açılış şölenimiz artarak devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde son 20 yıldır yaptığımız yatırımlarla Türkiye’nin önünü açtık. Tüm tıkanıklıkları ortadan kaldırdık. 250 milyar doların üzerine çıkan ihracat rakamlarıyla Türkiye en büyük ve en hızlı ilerlemelerini gösterdi. Bu güçlü alt yapı üzerinde Türkiye büyümeye devam edecek. Amacımız ve hedefimiz dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasında Türkiye güçlü bir şekilde yerini alacaktır. Bizim de hedefimiz bu altyapıyı oluşturmak, Konforlu ve hızlı yollarla Türkiye’nin büyümesini dinamosunu gerçekleştirmektir. Son 20 yıldır yaptığımız yatırımlar sayesinde Türkiye akaryakıttan, zamandan ve maliyetlerin azalması nedeniyle tam 28 milyar dolarlık her yıl tasarruf sağlıyor.”

Dünyanın en yükseği

Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “1915 Çanakkale Köprüsü, enlerin ve ilklerin projesi. Burası 2 bin 23 metreyle dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü. Bu, bize mühendislik başarımızı anlattığı gibi Cumhuriyet’imizin kuruluş yılı olan 1923 tarihine ve bu uğurda şehit olan ecdadımıza saygımızı da dile getiriyor. Aynı zamanda, gençlerimize sunacağımız aydınlık Türkiye için 2023 vizyonumuza da vurgu yapıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır.

Köprünün bir diğer önemli özelliği de dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir eserlerden biri olmasıdır. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı 18 Mart 1915’e birer saygı nişanıdır. Kulelerinin kırmızı beyaz rengi al bayrağımızı temsil etmektedir. 318 metrelik kulelerin üzerine yerleştirilen 16 metrelik mimari amaçlı top mermileriyle 1915 Çanakkale Köprüsü bir unvanı daha almıştır. Burası dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olarak da tarihe geçmiştir.”