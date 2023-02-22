Yaptığı site onlarca kişiye mezar olmuştu! O müteahhit de tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremde Adıyaman'da yıkılan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı Burak Yapı'nın müteahhidi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Burak Yapı müteahhidi Kazım Oğuz, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kazım Oğuz, jandarma ekipleri tarafından merkeze bağlı Kuşakkaya köyünde kaldığı adreste gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Kazım Oğuz, tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Burada mahkemeye çıkarılan Kazım Oğuz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.