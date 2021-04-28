Yaptığı savunma düştüğü lağımdan beter: Müptezel Orhan Aydın hakaretlerinin dozunu arttırdı!

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29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak 'tam kapanma' uygulaması beraberinde 'alkol yasağı' tartışmalarını da getirdi. Kısıtlama süresince, tekel bayilerin kapalı olması sebebi ile zincir marketler de haksız rekabeti önlemek için alkol satışı yapamayacak. Yaşanan bu gelişmeden sonra sosyal medyada bir araya gelen bir grup azgın azınlık 'Şeriat' telaşı yaşadı. Şeriat'ın kelime anlamından da uygulama alanından da bihaber müptezeller, yüce dinimiz İslam'a dil uzattı. Onlardan birisi de Orhan Aydın'dı.

Pis dilini dinimize uzattı!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Aydın, "İçki satışı yasağının iki adı var biri şeriat diğer faşizm.. İkisi de aynı lağımdan beslenir." dedi.

'Açıkça laiklik düşmanlığı'

Aydın'ın haddi aşan paylaşımına tepki yağarken, ona Merdan Yanardağ'ın Tele-1'i kucak açtı. Azgın azınlığın sesi görevini üstlenen Aydın, insanların can derdinde olduğu günlerde, AK Parti iktidarını ve Müslümanları gericilikle itham etti: "Sadece içki yasağı da değil. Bu gerici düzenin toplumsal yaşamın her alanında dinsel tarifler üzerinden hayatı belirlemeye çalışması, açıkça laiklik düşmanlığı değilse nedir?"

Hakaretlerinin dozu artarak devam etti!

AK Parti iktidarını din istismarcılığıyla suçlayan Aydın, "Üstelik içki yasağı iktidarın yoksulluğu, sömürüyü, militarizmi, kadın düşmanlığını, çocuk düşmanlığını örtmek için kullandığı yobazca din sömürüsünün bir simgesi. Bu faşizan, bu gerici dayatmayla bir yandan yurttaşların yaşamına saldırılıyor ama bir yandan da pandemide daha da derinleşen bu çürümüş, bu aşağılık düzenin pislikleri örtülüyor." ifadelerini kullandı.