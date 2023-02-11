Yaptığı rezidans depremde yıkıldı! O müteahhit hakkında karar
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hatay-Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012'de yapımı tamamlanan, depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
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