Yapsa yapsa Ekrem yapardı nitekim o yapmış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinin en rezil İETT yönetimini, Ekrem İmamoğlu döneminde yaşandı.

Yolda kalan otobüsler, alev alan otobüs ve metrobüsler, İstanbulluya kabusu yaşattı.

Bunu da yapsa yapsa Ekrem yapardı!

İstanbul Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nda yapımına başlanan yeni üst geçidi tutan ayağın metrobüs yoluna yapılması da ayrı bir tartışma konusu oldu.

Vatandaşlar, üst geçidin ayağı nedeniyle metrobüs geçişlerinin D-100 Karayolu'na bağlanarak sağlanmasıyla oluşan trafik yoğunluğuna da tepki gösterdi.



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2 aydır tamamlanamadı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nın bulunduğu noktada başlattığı üst geçit yenileme çalışmaları kapsamında eski merdiven ve engelli rampası yerinden söküldü. 'Engelli kullanımına uygun yeni üst geçitler yapıyoruz' tabelalarıyla çevrilen alanda, çalışmaların yaklaşık 2 ay önce başladığı öğrenildi.

Çalışmalar sırasında, yeni üst geçidin bir ayağının metrobüs yoluna yapılması da tartışma konusu oldu. Eski üst geçidin hemen yanında yükselen yeni üst geçidin kalan yarısı, henüz yerine konulmadı. Yeni üst geçidin orta ayağı ise metrobüs yolunun içine yerleştirildi.

Yolda bulunan ayak nedeniyle metrobüs geçişleri, D-100 karayoluna bağlanarak sağlanıyor.

Böylece D-100 Karayolu'nda Avcılar yönüne gidiş, iki şeride düşmüş oldu. Geçiş bazen de diğer yönden gelen metrobüslerin durdurulması ile yolcuların durak tarafından indirilmeyerek, aynı yoldan iki metrobüsün geçişiyle yapılıyor.

Bu sebeple oluşan trafik sorunu, İstanbulluların tepkisine sebep oldu.