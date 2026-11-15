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Aktüel Yapraklar sarardı, zirveler beyazladı! Aynı rotada iki mevsim
Aktüel

Yapraklar sarardı, zirveler beyazladı! Aynı rotada iki mevsim

Yeniakit Publisher
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Yapraklar sarardı, zirveler beyazladı! Aynı rotada iki mevsim

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Tohtamur Yaylası'ndan Deregözü Mahallesi'ne uzanan rotada sonbahar renkleri zirvelerdeki ilk karla aynı manzarada buluştu.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, Tohtamur Yaylası'ndan Deregözü Mahallesi'ne uzanan güzergahta sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonları, zirvelere düşen ilk karla aynı manzarada buluştu. Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK) üyesi 20 doğasever bu rotayı yürüdü.

Coğrafyasının yüzde 60'ını dağların oluşturduğu kentte güzergah, Kürtün'e bağlı Taşlıca köyü sınırlarındaki 1.595 metre rakımlı Tohtamur Yaylası'ndan başlıyor ve yaklaşık 20 kilometrelik bir doğa koridoru boyunca uzanıyor. Bölgede onlarca şelale, mağaralar ve tarihi maden ocakları bulunuyor.

Yaprak kaplı yollarda dört mevki aşıldı

Delikkaya Tepe, Çiçeklikaya, Karamaden ve Anbar sırtı mevkilerinden geçen doğa tutkunları, kimi yerde adam boyunu aşan ağaçların arasından, kimi yerde de yolları halı gibi örten yaprakların üstünden ilerledi. Rota boyunca sarı, kızıl ve kahverenginin her tonu görüldü; zirvelerdeki kar beyazı bu renklere eşlik etti.

Yürüyüşe katılan akademisyen Prof. Dr. Cem Yücel, 13 yıldır Gümüşhane'de yaşadığını ve yaklaşık bir buçuk yıldır doğa yürüyüşlerine katıldığını söyledi. Kentin kuzey yamaçlarında, Tohtamur Yaylası'nda yaklaşık 16 kilometrelik bir güzergahta yürüdüklerini anlatan Yücel, "Bugün Gümüşhane coğrafyası bize yeşilin yanında kahverengiler, sarılar, kırmızılar ve kızıllıklar sundu. Çok güzel manzaralar, şelaleler ve çağlayanlar gördük; güzel fotoğraflar çektik" dedi.

Havanın yer yer yağışlı olmasına rağmen mevsim normallerine göre gayet iyi olduğunu belirten Yücel, "Gümüşhane ve çevre illerde hafta sonunu değerlendirmek isteyen herkesi bu güzellikleri görmeye ve yürüyüşlere katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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