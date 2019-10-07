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Yaprak ciğer nasıl yapılır? Yaprak ciğer hangi ciğerden yapılır?

Yaprak ciğer olarak da adlandırılan Edirne tava ciğeri klasik bir ciğer tadından öte bambaşka bir lezzet barındırır. Yaprak ciğeri daha önce deneyimlemeyenler Yaprak ciğer nasıl yapılır? Yaprak ciğer hangi ciğerden yapılır? sorularını sormakta. Peki, Yaprak ciğer nasıl yapılır? Yaprak ciğer hangi ciğerden yapılır? İşte yaprak ciğere dair merak edilen detaylar...

07 Ekim 2019 Pazartesi 23:44
Yaprak ciğer nasıl yapılır? Yaprak ciğer hangi ciğerden yapılır?

Yaprak ciğer olarak da adlandırılan Edirne tava ciğeri klasik bir ciğer tadından öte bambaşka bir lezzet barındırır. Yaprak ciğeri daha önce deneyimlemeyenler Yaprak ciğer nasıl yapılır? Yaprak ciğer hangi ciğerden yapılır? sorularını sormakta. Peki, Yaprak ciğer nasıl yapılır? Yaprak ciğer hangi ciğerden yapılır? İşte yaprak ciğere dair merak edilen detaylar...

Yaprak ciğer nasıl yapılır?

Malzemeler :

500 gr dana ciğeri ( süt danası )
Bolca sıvı yağ
Un / Tuz

Hazırlanışı :

Ciğeri yukarıda bahsettiğimiz gibi yahut kasabınıza temizletip, parmak gibi şeritler halinde ve yaprak yaprak dilimletin.
Üzerine parmak uçlarınızla bir fiske tuz gezdirin.
Porsiyonluk miktarlarda ciğeri bolca un içerisinde unlayın.
Fazla unları silkeleyip, tavada kızmış olan bolca yağa atın.
Ara ara delikli kepçe ile yağda ters yüz edin veya ciğerlerin üzerine tavadaki kızgın yağdan attırın.
Çok kurumasına müsade etmeden ciğerlerinizi kızgın yağ tavasında 3-4 dakika pişirin.
Fazla yağlarını delikli kepçe ile süzdürüp, kağıt peçete serilmiş servis tabağına alın.
Burada da fazla yağlarını emdirdiğiniz ciğerleri, güneşte kurutulup kızgın yağdan 1-2 dakika kavurduğunuz acı biber ile servise alın.

Yaprak ciğeri yapımının püf noktası nedir?

Pişireceğiniz ciğerinin renginin siyah olmaması lazım gelmektedir. Bununla birlikte ciğeri yaprak halinde kesebilmek istiyorsanız bıçağınızın mutlaka keskin olması gerekmektedir. Aynı zamanda yaprak ciğeri bulamak için kullanacağınız un beyaz olmalıdır. Dikkat edilmesi gereken başka bir püf noktası ince ince doğradığınız ciğerleri kanından güzelce ayrılmasını sağlayıp bol miktarda suyla yıkamanız gerekmektedir. 

Yaprak ciğer hangi ciğerden yapılır?

İlk olarak Edirne Tava Ciğeri için tercih edeceğiniz dana, hem lezzetli hem de kıvamı yerinde olabilmesi için kaliteli ve taze olması gerekmektedir. 

Dana ciğerinin damarları daha az olur. Dilerseniz kuzu ciğeri de kullanabilirsiniz.

Ciğer çelik ve ince yüzlü bir bıçakla damar ve sinirleri iyice temizlenmeli.

Ciğer alırken hafif kahverengi olmasına dikkat edin, siyahlaşmışsa bayatlamış demektir.

Ciğer yıkanmaz diye düşünenlerdenseniz, isterseniz bir kere deneyin, ya da bildiğiniz gibi ciğerleri önce sütte bekletip, süzün, ondan sonra unlayıp kızartın

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 23:44
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