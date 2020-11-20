Yapısal reformları hayata geçireceğiz

Akit Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı. Elvan, sunumunda ekonomiye güç katmak için atacakları adımlara değindi. Ülkelerin salgının ekonomileri üzerindeki etkilerini sınırlamak için yürüttükleri politikalara dikkati çeken Elvan, geniş çaplı mali destek paketleri nedeniyle 2020 yılında tüm dünyada bütçe açığının ve borç stokunun artış eğilimine girdiğini söyledi.

Dünyada durum vahim

Elvan, gelişmekte olan ülkelerde bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 10.4’e; borç stokunun ise yüzde 61.4 düzeyine ulaşmasının beklendiğini dile getirdi. Elvan, “Türkiye’de ise bütçe açığı ve borç stokunun milli gelire oranının sırasıyla yüzde 4.9 ve 41.1 ile gelişmekte olan ülke ortalamasının altında kalması öngörülmektedir” diye konuştu.

Fırsatlar söz konusu

Dünya ekonomisinin 2020 yılında 2008 küresel krizinden bu yana ilk defa ve o döneme oranla çok daha fazla daralacağını kaydeden Elvan, “2021 yılı için ise salgının belli ölçülerde üstesinden gelindiği varsayımı yapılıyor. Bunun yanında salgın sonrası iş yapış şekillerinde meydana gelen dönüşümler, sektörel tercihlerdeki kaymalar ve yapısal değişimler bir taraftan belirsizliğin artmasına neden olurken diğer taraftan da fırsatları beraberinde getirmektedir” şeklinde konuştu.

Başarılı performans sergiledik

Salgına yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirlere bağlı olarak üretim faaliyetlerinin yavaşladığını hatırlatan Elvan, “Zorlu dönemde Türkiye, AB ve OECD ortalamasından daha iyi performans sergiledi” dedi. Elvan, salgınla mücadelede en önemli destek unsurunun bütçe disiplini ve kamu borç seviyesi olduğunun altını çizerek, “Bu unsurlar ülkemize önemli bir manevra alanı sağlamıştır. Bunun değerinin bilincindeyiz ve pandemi sürecinin hemen sonrasında bu manevra alanını yeniden tesis için dikkatli çaba sarf edeceğiz” mesajını verdi.

Ekonomik aktivite güçleniyor

Haziran ayında başlayan normalleşme sürecinin ekonomik aktiviteyi desteklediğini vurgulayan Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayi üretimi ve güven endeksleri gibi öncü veriler, güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor. Yılın ikinci yarısında tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini öngörüyoruz. Böylece büyümenin bu yıl yüzde 0.3 oranında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu büyümenin küresel ekonominin yüzde 4.4 daralacağı tahminlerinin öne çıktığı bir dönemde yakalanacağını düşünüyoruz. 2020 yılının ikinci yarısında ekonomik aktivitede görülen toparlanma eğiliminin devam ederek 2021 yılında da sürmesi ve büyümenin hem yurt içi talep hem de yurt dışı talep kaynaklı dengeli bir görünüm sergileyerek yüzde 5.8 seviyesinde gerçekleşmesini hedefliyoruz. İç talepteki toparlanma, ihracatı destekleyen büyüme tercihimizle 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme dönemine gireceğiz. Bu büyüme süreci makroekonomik istikrarı koruma ve enflasyonla mücadele çabalarımızla çelişmeyecek şekilde kurgulanıp kontrol edilecektir.”