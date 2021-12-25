Yapımı tam 20 yıl sürdü! En pahalı ve en büyük teleskop uzaya fırlatıldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) mühendislerinin geliştirdiği James Webb Uzay Teleskobu, fırlatma rampasına yerleştirildikten sonra görev için sayılı dakikalar kalmıştı. NASA, teleskobun fırlatılmasından önce ayrıntıları sık sık resmi web sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarında paylaştı.

James Webb Uzay Teleskobu, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) geliştirdiği Ariane 5 roketine yerleştirilerek yolculuk için uzaya fırlatıldı.

WEBB evreni araştıracak

Uzay ajansı, dün yaptığı açıklamada, "NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu... Dünyadaki son konumuna ulaştı: Arianespace ELA-3, Avrupa'nın Uzay Limanı'ndaki Fransız Guyanası Kourou yakınlarında bulunan fırlatma kompleksinde." dedi. NASA, James Webb Teleskobu'nun 25 Aralık Cumartesi günü uzaya fırlatılacağını da açıklamıştı.

Petek görünümlü teleskop, fırlatma öncesinde tümü burun konisine katlanan 18 altın kaplama parçadan oluşan 6,5 metre genişliğindeki birincil aynaya sahip.

James Webb Uzay Teleskobu'nun yolculuğu 29 gün sürecek. Ardından Ariane5, Webb'i gezegenimizden yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaktaki konumuna indirecek. Dünya ve Güneş'in birbirinin yer çekimini engellediği sabit bir noktada asılı duracak teleskop, bu noktada gözlemler yapacak. Webb ile bilim insanları, şimdiye kadar keşfedilmemiş cisimleri bulmayı planlıyor. Teleskop, evrenimiz hakkında yeni bilgileri sunma potansiyeline sahip.

Maliyeti 10 milyar dolar!

Hubble genellikle optik ve ultraviyole dalga boylarında gözlemler yaparken Webb ilk olarak kızılötesinde gözlemler yapacak. Yani Webb, Hubble'ın göremeyeceği kadar uzak, soğuk veya soluk cisimleri de gözlemleyebilir. Bu konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse, eğer Webb Ay kadar uzakta olsaydı, Dünya'dan gelen bir yaban arısının ısı izini bile fark edebilirdi.

Bu arada, James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadarki en pahalı uzay görevi olarak tarihe geçti. Webb'in maliyeti 10 milyar dolar olarak açıklanmıştı.