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Ekonomi Yapılandırmada taksitler kaç ayda bir ödenecek?
Ekonomi

Yapılandırmada taksitler kaç ayda bir ödenecek?

Yapılandırmada ödeme taksitleri kaç ay olacak? SGK ve Bağkur prim borcu bulunan vatandaşlar yapılandırma olsa da prim borcunu kapatıp emeli olsak ifadesini çok kere dile getiriyordu. İşte son fırsat. Borç yapılandırmada başvuru 1 Şubat’ta sona eriyor. Peki yapılandırmada ödemeler peşin ya da taksit nasıl yapılacak? Borcun ne kadarı silinecek? Yapılandırmadan yararlanacak kişi, SGK, Bağkur prim borcunun aslını öderse bu durumda borcun gecikme cezası ve zamanının yüzde 90’ı silinecek. Borcu, bir seferde değil de iki taksit halinde ödemek istenirse ve ilk taksiti de mart başında ödenmesi durumunda bu sefer gecikme zammı ve cezasının yüzde 50’si silinecek. Peki yapılandırmada taksitler kaç ayda bir yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-28 09:03:00 - 2021-01-28 09:07:37
Yapılandırmada taksitler kaç ayda bir ödenecek?

Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara yapılandırma süresi 1 Şubat’ta doluyor. İlk taksitini ise 31 Mart 2021 tarihine kadar ödeyebilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının yeniden yapılandırılması için bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişi başvuru yaptı, 79 milyar 24 milyon liralık borç yeniden yapılandırıldı.

7256 sayılı yapılandırma kanunuyla gerçekleştirilecek olan vergi borcu yapılandırma kapsamında ödeme işlemleri 18 aylık taksitler ve 36 aylık vadeyle tamamlanacak. Yapılandırma kapsamında borcunuzu 6-9-12-18 ay taksitler halinde de ödeyebileceksiniz. Taksitler ise 2 ayda bir ödenecek ve en fazla 18 ay taksitlendirme yapılacak. Misal verecek olursak, 18 aylık taksitlendirmek isterseniz borcunuzu 36 ayda ödeyeceksiniz.

Birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları siliniyor, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılıyor. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Şubat 2021'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılıyor.

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