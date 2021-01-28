Yapılandırmada taksitler kaç ayda bir ödenecek?

Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara yapılandırma süresi 1 Şubat’ta doluyor. İlk taksitini ise 31 Mart 2021 tarihine kadar ödeyebilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının yeniden yapılandırılması için bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişi başvuru yaptı, 79 milyar 24 milyon liralık borç yeniden yapılandırıldı.

7256 sayılı yapılandırma kanunuyla gerçekleştirilecek olan vergi borcu yapılandırma kapsamında ödeme işlemleri 18 aylık taksitler ve 36 aylık vadeyle tamamlanacak. Yapılandırma kapsamında borcunuzu 6-9-12-18 ay taksitler halinde de ödeyebileceksiniz. Taksitler ise 2 ayda bir ödenecek ve en fazla 18 ay taksitlendirme yapılacak. Misal verecek olursak, 18 aylık taksitlendirmek isterseniz borcunuzu 36 ayda ödeyeceksiniz.

Birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları siliniyor, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılıyor. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Şubat 2021'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılıyor.