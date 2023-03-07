Yapılandırmada depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor

Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Bekir Bayrakdar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İlk aşamada, depremlerden yoğun etkilenen 11 il ve bir ilçede mücbir sebep hali ilan ettiklerini anımsatan Bayraktar, “Böylece buralarda faaliyet gösteren 671 bin mükellefimizin afet tarihinden temmuz ayı sonuna kadar yerine getirmeleri gereken vergiyle ilgili yükümlülüklerini ertelemiş olduk. Ayrıca 2 milyonun üzerinde motorlu taşıt sahibi mükellef de motorlu taşıtlar vergisi için bu erteleme düzenlemesinden faydalanıyor” diye konuştu.

Kritik uyarı

Bayrakdar, deprem bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin afet tarihinden temmuz ayı sonuna kadar yerine getirmeleri gereken vergiyle ilgili yükümlülüklerini de ertelemiş olduklarına işaret etti. Bayrakdar, kapsama giren mükelleflerin beyannamelerini 15 Ağustos’a kadar vermeleri ve ödemelerini de sekizinci ayın son gününe kadar yapmaları gerektiğini söyledi. Yapılandırma düzenlemelerinden faydalanan vatandaşların taksitlerinin ödeme süresini de uzattıklarını hatırlatan Bayrakdar, afet illerinde bulunan borçluların vergi dairelerine olan borçlarını, gerekli şartları taşımaları durumunda faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirebildiklerini bildirdi.

KDV indirimi

Bayrakdar, depremzedelerin barınma sorunlarını çözmek için konteyner ve prefabrik yapılara yönelik KDV’yi yüzde 1’e düşürdüklerini belirtti. Deprem bölgelerinde seyyar istasyon ve tankerler aracılığıyla akaryakıt satışı yapıldığını dile getiren Bayraktar, bunu dikkate alarak akaryakıt satışlarında fiş yahut fatura kullanımına ilişkin yani belge düzeninin kolaylaştırılmasına dair gerekli tedbirleri ivedilikle aldıklarını anlattı. Bayrakdar, bu süreçte KDV iadelerinin kolaylaştırılmasına yönelik ilave düzenlemeler yaptıklarının altını çizdi.

Çalışmalar yapıldı

Vergi borçlarının yapılandırılmasına yönelik kanun teklifine de değinen Bayrakdar, şu ifadeleri kullandı: “Depremlerin etkileri dikkate alınarak gerekli çalışmaları yapmamız yönünde verilen talimatlar çerçevesinde yapılandırma yasasında değişiklik yapan ya da ilave düzenlemeler içeren öneri setimizi sunduk. Bu kapsamda depremlerin etkilerini dikkate alarak yapılandırma yasasına olan başvuruları ve ilk taksit ödemelerini ülke genelinde 1 ay uzatmaya ve deprem bölgesindeki mükelleflerin başvuruları ile ödemelerini de mücbir sebep halinin bitiminden sonraki bir tarihe ertelemeye yönelik teknik çalışmalarımız tamamladık. Ayrıca depremlerde vefat eden vatandaşlarımızın mirasçılarından veraset ve intikal vergisi, depremde yıkılan ağır veya orta hasarlı olan binalardan emlak vergisi, yine depremde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin alınmaması yönünde de çalışmalarımızı yaptık.” Depremler nedeniyle işverenlerin çalışanlarına ayni veya nakdi yardımda bulunduklarını vurgulayan Bayrakdar, “Bu yardımların ücret olarak değerlendirilmemesi amacıyla da düzenleme önerimiz oldu. Bu kapsamda ayni yardımların tamamından, nakdi yardımların da 50 bin lirayı aşmayan kısmından gelir vergisi alınmamasını sağlayacak çalışmayı da tamamladık. Ancak yasal düzenleme yapmak malumunuz Meclis’imizin takdirinde” şeklinde konuştu.

40 milyar liradan feragat edildi

Bayrakdar, ayrıca “11 ilimizi kapsayan depremlerin ardından mücbir sebep hali ilanından ötürü yaklaşık 37 milyar lira vergi kaybımızın olacağı, zaman maliyetiyle 39 milyar liranın üzerinde toplam gelir kaybımızın olacağını tahmin ediyoruz” dedi. Bayrakdar, şunları kaydetti: “Depremler sonrasında genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Cumhurbaşkanı’nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınabiliyor. AFAD ve Türk Kızılayı’nın ilan ettiği hesaplara yapılan bağışların veya AFAD’a veya yönlendirdiği kurumlara vatandaşlarımızın işletmelerinde bulunan mallardan yahut satın alarak tedarik ettikleri ayni yardımların tamamı da vergi matahından indirilebiliyor. KDV yönünden ise bedelsiz yapılan bağışlar ile yardımlarda KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV’ler işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecektir.”

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