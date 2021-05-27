Yapılandırmada borcun ne kadarı silinecek? Borç yapılandırmada gecikme faiz ve cezaları silinecek mi?

Borç yapılandırma nasıl olacak? Daha önce hayata geçen borç yapılandırma imkanından milyonlarca vatandaş yararlanmıştı. Bir kez daha borç yapılandırmaya gidilecek. AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis’e prim borçlarının yapılandırılmasına imkan tanınan yeni bir kanun teklifi sunuldu. Bağ-Kur’lusundan işçi statüsünde çalışana, isteğe bağlı sigortası olanlardan genel sağlık sigortası kapsamında prim borcu olanlara kadar birçok kesimin sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılacak.

Yapılandırmada borcun ne kadarı silinecek?

Peşin ödemeyi tercih ederseniz gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretim Fiyat Endeksi) üzerinden hesaplama yapılacak. Eğer borcunuzu peşin öderseniz Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90’ı silinecek. İlk iki taksit süresi içinde peşin ödenmesi halinde de Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 50’si silinecek.

Gecikme faiz ve cezaları silinecek mi?

Kendine adına çalışanlar yani Bağ-Kur’lular prim borçlarını yapılandırmaları halinde genel sağlık sigortası kapsamına yeniden girecekler ve devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanabilecekler. 2021’in nisan ayı ve önceki aylara ait genel sağlık sigortası prim borçları yapılandırılabilecek. Prim borcunun aslını 2021’in sonuna kadar ödeyenlerin gecikme faiz ve cezaları silinecek.

Genel sağlık sigortası için bugüne kadar gelir testine hiç başvurmamış olanlar 2021’in kasım ayına kadar gelir testine başvurabilecek. Başvuranların prim borçları ilk kez genel sağlık sigortalısı oldukları tarihten başlayacak. Gelir testi sonucu genel sağlık sigortası primini ödemeyecek olanların primleri de devlet tarafından karşılanacak.