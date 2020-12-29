Yapılandırma son başvuru tarihi ne zaman?| İnternetten vergi borcu yapılandırma

Borç yapılandırma işlemi | Milyonlarca borçlunun beklediği yapılandırma kararı 17 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren karara göre; gelir, kurumlar KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri kapsam dahilinde yer alıyor. Peki, yapılandırma son başvuru tarihi nedir?

Yapılandırma son başvuru tarihi ne zaman?

Borç yapılandırma işlemlerini vergi dairelerinden ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Yapılandırma son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2020 olarak açıklandı. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun yürürlüğe girmesiyle bugüne kadar 6 milyon 575 bin mükellef başvuru yaptı.

Başvuruda bulunan vatandaşlara, borçlarını Ocak 2021'de peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Tercih edilen ödeme süresine göre kanunla belirlenmiş oranda bir katsayı uygulanıyor. Bu kapsamda Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanıyor.

İnternetten vergi borcu yapılandırma

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden borç yapılandırma işleminizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Siteye e devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfada sol kısımda menü bulunuyor. Menünün en alt kısmında ‘Yapılandırma İşlemleri' ifadesine tıklayınız. Yapılandırma işlemlerine tıkladığınızda karşınıza üç seçenek çıkacak. Buradan '7256 Başvuru Formu'na tıklayın. Karşınızda borçlarınız listelenecek. Bu ekrandan borçlarınızı seçerek yapılandırma işlemini tamamlayabilirsiniz.

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